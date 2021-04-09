Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО)

Политика 9 апреля 2021 20:21 (UTC+04:00)
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова девятого апреля встретилась с делегацией во главе с председателем Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром.

Как сообщили в пятницу Trend, председатель азербайджанского парламента, тепло поприветствовав гостя, сказала, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с ООН. Было отмечено, что наша страна активно участвует в дискуссиях по вопросам мира и безопасности с органами этой влиятельной международной организации, вносит достойный вклад в мероприятия, проводимые через нее. Неслучайно, что в ту пору, когда независимый Азербайджан являлся непостоянным членом Совбеза ООН, под председательством Президента Ильхама Алиева проводились встречи высокого уровня, посвящённые борьбе с терроризмом и партнёрству между ООН и Исламским миром. Азербайджан принимал самое непосредственное участие в принятии важнейших решений в области международной безопасности. Сегодня азербайджанские миротворцы весьма активно вовлечены в миротворческие миссии в Афганистане и Южном Судане в рамках мандата ООН.

По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан не жалеет усилий и в решении вопросов глобального характера. Например, по предложению нашей страны как председателя Движения неприсоединения была проведена особая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая была посвящена противодействию COVID-19 и где акцентировалась важность усиления международного сотрудничества для решения этой проблемы. Спикер Милли Меджлиса также высоко оценила подписанный «Рамочный документ о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы».

В продолжение беседы она упомянула о четырёх резолюциях Совета безопасности ООН в отношении уже канувшего в лету конфликта между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув затем, что Азербайджан обеспечил исполнение этих документов и восстановил собственную территориальную целостность в ходе 44-дневной Отечественной войны. Однако Армения до сих пор не предоставила карты минирования освобождённых земель, что является военным преступлением и источником очень крупных проблем с безопасностью. Азербайджанская сторона рассчитывает на поддержку международного сообщества в решении этого вопроса. Получение указанных карт будет способствовать ускорению работ по восстановлению Карабаха, отметила Сахиба Гафарова.

Выразив признательность за тёплый приём, Волкан Бозкыр сказал, что он горд тем, что один из своих первых визитов в качестве председателя Генеральной ассамблеи ООН он нанёс именно в Азербайджан. ООН считает Азербайджан очень важной для себя страной и нацелен на дальнейшее углубление отношений с ним.

Бозкыр отметил, что проведение по инициативе Президента Азербайджана особой сессии ООН во время пандемии вызвало широкий резонанс в международной общественности. Председатель Генассамблеи ООН подчеркнул, что представляемая им организация высоко ценит помощь, оказанную Азербайджаном в связи с пандемией другим странам и некоторым организациям. По его словам, теперь мы все вместе должны быть готовы к новым вызовам в постпандемийный период.

Во встрече также приняли участие председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) - Gallery Image
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) - Gallery Image
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) - Gallery Image
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) - Gallery Image
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) - Gallery Image
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Путин и Эрдоган выступили за восстановление транспортной инфраструктуры Южного Кавказа
Путин и Эрдоган выступили за восстановление транспортной инфраструктуры Южного Кавказа
Турция увеличила экспорт готовой одежды в Иран более чем на треть
Турция увеличила экспорт готовой одежды в Иран более чем на треть
Иран увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции
Иран увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) Политика 20:21
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королеве Елизавете II Политика 20:19
За отказ предоставить карты минных полей на Армению следует наложить санкции – азербайджанский депутат Политика 19:49
Путин и Эрдоган выступили за восстановление транспортной инфраструктуры Южного Кавказа В мире 19:40
Международный банк Азербайджана купит сетевое оборудование Тендеры 19:17
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой ветренной погодой Общество 19:06
Азербайджан активно участвует в реализации международных проектов в рамках коридоров БТК и Север-Юг Транспорт 19:02
В корпоративной базе данных SOCAR оцифрована информация о почти 50% нефтегазовых скважин Энергетика 18:55
Госконцерн Туркменистана закупит аммиачную селитру Тендеры 18:43
Азербайджан нацелен развить использование энергии ветра Энергетика 18:42
Россия всегда была готова на тот вариант урегулирования, который был бы поддержан сторонами карабахского конфликта – МИД Общество 18:29
Австрийские компании стремятся внести свой вклад в расширение грузинских портов Транспорт 18:28
В SOCAR состоялось открытие Центра визуализации (ФОТО) Энергетика 18:24
Завершились совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:20
В Зангилане очищена от мин территория под новый населенный пункт Общество 18:17
Среди военнослужащих Нахчыванского гарнизона проведено первенство по бегу на 3 тыс. метров (ФОТО/ВИДЕО) Общество 18:12
Армяне во время оккупации земель Азербайджана установили на них мины-ловушки - Агентство Азербайджан 18:11
Бакинский филиал Bank Melli Iran завершил I квартал 2021 г. с прибылью Финансы 18:04
Грузино-литовское сотрудничество облегчает грузовые перевозки между Китаем и Европой – Минтранс Латвии Транспорт 17:59
Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования Общество 17:58
Министр обороны Азербайджана встретился с послом Турции Политика 17:51
Возрос интерес турецких бизнесменов к Хачмазскому району Азербайджана (ФОТО) Экономика 17:50
Минный террор: ужасающее коварство Армении - видеопроект Политика 17:39
Регулятор ЕС изучает возможные осложнения после использования вакцины Janssen Европа 17:38
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медикаментов Тендеры 17:30
В Баку открылась выставка "Первый…!". Летчик-космонавт Александр Самокутяев рассказал о выходе в открытый космос (ФОТО) Социум 17:30
Скончался азербайджанский композитор Ильхам Абдуллаев Социум 17:29
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара понизился, курс евро повысился Израиль 17:26
"Лукойл" планирует нарастить добычу на Каспии за счет новой структуры Титонская Россия 17:15
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли очередные занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:12
Российские авиакомпании снизили в марте перевозки пассажиров на 1,7% Россия 17:11
ВОЗ заявила, что 87% прививок от COVID-19 приходится на страны с высокими доходами Европа 17:11
Трогательное послание в память об известном ученом Фариде Алекберли: Он смотрел на мир с долей доброй иронии Социум 17:10
ВОЗ сообщила, что 194 из 220 стран и территорий приступили к вакцинации от коронавируса Европа 17:07
ВБ прогнозирует рост на потребительском рынке Азербайджана в 2021-23 гг. Финансы 17:05
В Азербайджане вакцину от COVID-19 за день получили около 60 журналистов Общество 17:04
В Мингячевире и Евлахе планируется эффективное использование местных ресурсов в производстве (ФОТО) Экономика 16:59
Американский акселератор обеспечит азербайджанский стартап-проект крупными инвестициями ИКТ 16:49
В Азербайджане возобновилось производство шелковых ковров Бизнес 16:48
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:46
В Азербайджане выявлено 2 206 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 578 человек Общество 16:41
В Азербайджане финотчеты сдали 43 из 62 политических партий Политика 16:35
Медицинским и немедицинским работникам в Азербайджане выплачены надбавки к зарплате Общество 16:34
В Великобритании начался траур по случаю смерти супруга Елизаветы II Филипа Европа 16:28
Организован чартерный рейс из Татарстана в Туркменистан Транспорт 16:27
Boeing уведомил о возможных проблемах с электронными системами 737 MAX США 16:22
Оглашена повестка международного транспортного форума, организуемого США Транспорт 16:21
Впервые представитель Азербайджана стал членом гильдии Chaîne des Rôtisseurs, созданной Людовиком IX Святым (ФОТО) Социум 16:18
В Азербайджане наблюдается многократный рост оборота по платежным картам Финансы 16:16
Узбекистан будет развивать водородную энергетику Узбекистан 16:15
Грузия увеличила импорт смазочных материалов Энергетика 16:12
Туркменистан и Великобритания продолжают обсуждать потенциальные проекты Бизнес 16:12
Танковые подразделения азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:05
Объем купонных выплат инвесторам в марте превысил 52 млн манатов – НДЦ Азербайджана Финансы 16:04
AccessBank объявляет тендер Тендеры 16:02
В Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция - ИВ Общество 16:01
Авазинская ТЭС в Туркменистане произвела с начала года более 240 КВт/ч электроэнергии Энергетика 15:54
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях Азербайджана налицо армянское зверство, вандализм Политика 15:52
Прибыль ООО «Азералюминий» в 2020 году превысила прогнозы Бизнес 15:51
Президент Ильхам Алиев: ООН как ведущая мировая структура должна быть активной и в постконфликтный период Политика 15:49
Президент Ильхам Алиев: Несправедливое распределение вакцин - это вопрос, занимающий сегодня мировую повестку дня Политика 15:44
Управление мусульман Кавказа вынесло фетву в связи с началом месяца Рамазан в Азербайджане Общество 15:41
В Азербайджане увеличился объем операций посредством клиринговой системы по малым платежам Финансы 15:35
Азербайджан поднял в ходе дебатов в СБ ООН вопрос о непредоставлении Арменией карт минных полей Политика 15:23
ГНС Азербайджана внедряет инновации в систему обработки базы данных налоговой службы Бизнес 15:21
Умер супруг Елизаветы II принц Филип Европа 15:17
Помощник Президента Азербайджана встретился с руководителями делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана (ФОТО) Политика 15:13
Азербайджан примет участие на международном транспортном форуме, организованном США Транспорт 15:09
В Азербайджане продолжается строительство автомагистрали Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли (ФОТО) Общество 15:07
Гордость Азербайджана в США – Аида Гусейнова: эксклюзивное интервью (ФОТО) Интервью 15:01
Азербайджанский депутат предложила открыть метро в Баку для вакцинированных от COVID-19 Общество 14:52
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле Грузия 14:52
Казахстан и корейская компания подпишут меморандум в сфере цифровизации водоснабжения Казахстан 14:48
Турция увеличила экспорт готовой одежды в Иран более чем на треть Турция 14:46
Перечень проектов реализуют в Костанайской области Казахстана в рамках госпрограммы Казахстан 14:42
AZAL объявляет тендер на закупку электрических товаров Тендеры 14:38
AZAL объявляет тендер с целью закупки услуг по ежедневной перевозке на работу/ с работы своих сотрудников Тендеры 14:37
Группа сотрудников Азербайджанского медуниверситета награждена медалью "Терегги" Политика 14:36
AZAL объявляет тендер для закупки специальной дорожной краски и растворителя Экономика 14:32
Сотрудникам Азербайджанского медицинского университета присвоены почетные звания Политика 14:30
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar ! Тендеры 14:20
Глава Минздрава ФРГ поддержал продление локдауна Европа 14:15
ЦБ Азербайджана рассматривает пути расширения экосистемы цифровых платежей Финансы 14:04
Во Франции получившие 1-ю дозу AstraZeneca смогут сделать вторую прививку другой вакциной Европа 14:03
В Зангилане армяне уничтожили тысячелетние ханские чинары (ФОТО) Общество 13:54
Эльхану Ибрагимову присвоено высшее воинское звание генерал-майора медицинской службы - Распоряжение Политика 13:51
Завтра в Азербайджане будет до 26 градусов тепла Общество 13:44
Турецкие специалисты проводят психологическую реабилитацию граждан Азербайджана, пострадавших от армянского террора Азербайджан 13:43
Кредитование финсектора в Азербайджане за год заметно возросло Финансы 13:36
Большинство кредитных операций в секторе торговли и услуг Азербайджана осуществлено в нацвалюте Финансы 13:28
Ускорение процесса вакцинации в Азербайджане позволит одержать победу над пандемией - врач (ВИДЕО) Общество 13:26
Обеспечивать защиту IoT-устройств должны потребители - эксперт ИКТ 13:10
Расширяется территория Сумгайытского химико-промышленного парка - Распоряжение Политика 13:09
Сегодня запланировано вакцинировать от COVID-19 50 журналистов - TƏBİB Общество 13:00
Госсекретарь США провел телефонный разговор с королем Иордании США 12:54
Проходит встреча между главой МИД Азербайджана и председателем Генассамблеи ООН Политика 12:43
Иран увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 12:41
В Азербайджане в 2020 г. выдано 22 лицензии на аудиторскую деятельность Бизнес 12:33
На освобожденных территориях Азербайджана устанавливаются общежития модульного типа (ВИДЕО) Политика 12:18
В России за сутки выявили 9 150 случаев заражения коронавирусом Россия 12:16
Все новости