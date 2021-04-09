Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова девятого апреля встретилась с делегацией во главе с председателем Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром.

Как сообщили в пятницу Trend, председатель азербайджанского парламента, тепло поприветствовав гостя, сказала, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с ООН. Было отмечено, что наша страна активно участвует в дискуссиях по вопросам мира и безопасности с органами этой влиятельной международной организации, вносит достойный вклад в мероприятия, проводимые через нее. Неслучайно, что в ту пору, когда независимый Азербайджан являлся непостоянным членом Совбеза ООН, под председательством Президента Ильхама Алиева проводились встречи высокого уровня, посвящённые борьбе с терроризмом и партнёрству между ООН и Исламским миром. Азербайджан принимал самое непосредственное участие в принятии важнейших решений в области международной безопасности. Сегодня азербайджанские миротворцы весьма активно вовлечены в миротворческие миссии в Афганистане и Южном Судане в рамках мандата ООН.

По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан не жалеет усилий и в решении вопросов глобального характера. Например, по предложению нашей страны как председателя Движения неприсоединения была проведена особая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая была посвящена противодействию COVID-19 и где акцентировалась важность усиления международного сотрудничества для решения этой проблемы. Спикер Милли Меджлиса также высоко оценила подписанный «Рамочный документ о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы».

В продолжение беседы она упомянула о четырёх резолюциях Совета безопасности ООН в отношении уже канувшего в лету конфликта между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув затем, что Азербайджан обеспечил исполнение этих документов и восстановил собственную территориальную целостность в ходе 44-дневной Отечественной войны. Однако Армения до сих пор не предоставила карты минирования освобождённых земель, что является военным преступлением и источником очень крупных проблем с безопасностью. Азербайджанская сторона рассчитывает на поддержку международного сообщества в решении этого вопроса. Получение указанных карт будет способствовать ускорению работ по восстановлению Карабаха, отметила Сахиба Гафарова.

Выразив признательность за тёплый приём, Волкан Бозкыр сказал, что он горд тем, что один из своих первых визитов в качестве председателя Генеральной ассамблеи ООН он нанёс именно в Азербайджан. ООН считает Азербайджан очень важной для себя страной и нацелен на дальнейшее углубление отношений с ним.

Бозкыр отметил, что проведение по инициативе Президента Азербайджана особой сессии ООН во время пандемии вызвало широкий резонанс в международной общественности. Председатель Генассамблеи ООН подчеркнул, что представляемая им организация высоко ценит помощь, оказанную Азербайджаном в связи с пандемией другим странам и некоторым организациям. По его словам, теперь мы все вместе должны быть готовы к новым вызовам в постпандемийный период.

Во встрече также приняли участие председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)