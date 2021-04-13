Президент Ильхам Алиев: Откуда ракеты «Искандер-М» у армянской армии?

БАКУ /Trend/ - Откуда ракеты «Искандер-М» у армянской армии?

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

«Армяне обстреляли Шушу вот этими ракетами «Искандер-М». Откуда эти ракеты у армянской армии? Их не должно было быть. Это уже наглядное доказательство. Доказательство военного преступления Армении, и мы хотим ответа. Как это смертельное оружие попало в руки Армении? Пока мы не смогли получить ответа. Но получим. Пусть каждый придет и увидит, Армения пыталась уничтожить Шушу, наш древний город, ракетами «Искандер-М». Они использовали их после того, как мы освободили Шушу. У нас достаточно информации. Просто мы ждем официальных разъяснений. Каждый придет и увидит это. Это – очередное наглядное доказательство армянского зверства, военного преступления», - сказал глава государства.