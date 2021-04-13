Президент Ильхам Алиев: Тогдашний главарь хунты Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли

БАКУ /Trend/ - Мы давали Армении шанс. Дали шанс еще во время апрельских боев 2016 года. Тогдашний главарь хунты Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

«Мы давали Армении шанс. Дали шанс еще во время апрельских боев 2016 года. Тогдашний главарь хунты Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли. В то время, когда шли апрельские бои, они днем и ночью звонили в Москву, начальнику Генерального штаба России, умоляли, чтобы Азербайджан остановил войну. Мы остановили с тем условием, что немедленно начнутся переговоры, и они начались. Спустя месяц после прекращения войны в Вене уже состоялась встреча на уровне министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы. Почему до того времени не проводилось встречи на этом уровне? Но как только в ходе апрельских боев мы нанесли по армянам удар, сразу же в мае была проведена встреча. В июне в России состоялся встреча в верхах. Саргсян дал мне слово, что ему нужны две недели. Мол, обещаю, что решу данный вопрос. Я согласился, и он ушел. После этого там, то ли сами они организовали, то ли само по себе случилось, захватили отделение полиции. Под предлогом этого он отказался. Нас вновь обманули. И не только Саргсян, все они. В 2018 году была проведена нахчыванская операция, мы вновь преподнесли им урок, вновь показали, что все это плохо закончится, мы уничтожим их. И это не послужило уроком. Причем совпало со сменой власти. В Армении установилась новая власть. Спустя месяц мы, проведя успешную операцию на границе в Нахчыване, взяли важные стратегические места и уже полностью контролировали дорогу, ведущую в Карабах. Во время войны – сегодня это уже не секрет – мы знали, что поставляется в Нагорный Карабах. Мы в любой момент могли бы перекрыть этот путь. Просто в этом не было необходимости. И это не послужило уроком. Вслед за этим новая власть попросила у нас время. Сказала, дайте время, чтобы мы решили здесь внутренние проблемы, проблемы, оставшиеся от представителей старой хунты, мы их решим. И вновь обманули нас. Через год после этого премьер-министр Армении сказал в Нагорном Карабахе, что «Карабах – это Армения». Что это значит? Это значит, что переговоры завершились, они бессмысленны. Это был конец переговоров. Другие провокационные шаги, действия, выступления свидетельствовали о том, что Армения не хочет возвращать земли. Картина, которую мы наблюдаем на освобожденных землях, линии соприкосновения, оборонительные линии, которые вы преодолели, показывают, что они не хотели возвращать ни пяди земли. Обманывать нас, опираться на своих покровителей, бесплатно получать у них оружие, политическую поддержку, использовать лоббистов, проживающих в этих странах, и вечно держать нас в таком положении – вот, в чем заключалось их намерение. После этого в июле, сентябре были совершены провокации на государственной границе, в августе заслана диверсионная группа, а в сентябре уже началась Вторая Карабахская война», - отметил глава государства.