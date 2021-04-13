Президент Ильхам Алиев: Наша Победа – это не только победа нашего народа, ею гордится весь тюркский мир

БАКУ /Trend/ - Наша Победа – это не только победа нашего народа, ею гордится весь тюркский мир.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

«Мы создали новую реальность. Мы создали ее, пролив кровь, проявив отвагу, изгнав врага. Сегодня каждый должен считаться с нами и будет считаться», - сказал Президент Ильхам Алиев.