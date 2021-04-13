МИД Азербайджана ответил на заявление армянской стороны в связи с Парком военных трофеев (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана прокомментировали заявление МИД Армении в связи с открытием Парка военных трофеев, сообщает во вторник Trend.

В комментарии подчеркивается, что истерия МИД Армении по поводу открытия Парка военных трофеев в Баку и демонстрации там техники, уничтоженной и взятой в качестве трофея у Армении во время 44-дневной войны, показывает, что попыткам этой страны очернить Азербайджан нет конца.

«Азербайджан в соответствии с международным правом освободил свои территории, которые были незаконно оккупированы почти 30 лет, обеспечил в результате Отечественной войны свою территориальную целостность ценой крови и жизней своих сыновей. Разумеется, как это принято в мировой практике, мы имеем моральное право увековечить эту славную Победу посредством парадов, парков, музеев и другими способами. Что касается демонстрации в парке манекенов армянских военнослужащих, принимавших участие в войне, то во многих стран мира есть опыт показа манекенов в военных музеях. Послание этого парка и представленных здесь композиций однозначно: великая Победа над политикой агрессии и незаконной оккупации – это торжество международного права.

Что касается утверждений МИД Армении о мародерстве и нетерпимости к людям, то последствия целенаправленной политики разрушения и грабежей, осуществленной Арменией на государственном уровне на наших освобожденных территориях, и сегодня перед глазами всего мира. Разговоры о мародерстве страны, которая сравняла с землей наше историческое, культурное и религиозное наследие, разграбила наши природные ресурсы и присвоила собственность миллиона человек на протяжении 30 лет в нарушение их фундаментальных прав, не влезает ни в какие рамки. Страна, которая в Ереване возвела памятник фашисту Гарегину Нжде, героизирует международного террориста Монте Мелконяна, руки которого запятнаны кровью азербайджанцев во время первой Карабахской войны, установила памятник террористу Согомону Тейлиряну с отрубленной человеческой головой у ног, не имеет права говорить о нетерпимости.

По теме "военнопленных", которую армянская сторона касается при каждом удобном случае, советуем МИД Армении воздерживаться от риторики, полной лжи и клеветы. Члены диверсионной группы, направленные на территорию Азербайджана в террористических целях спустя месяц после подписанного, в том числе, правительством Армении трехстороннего заявления, не могут считаться "военнопленными", и мы неоднократно заявляли об этом. Азербайджан всегда остается приверженным взятым на себя обязательствам, принимает все необходимые меры для реализации Совместного заявления от 10 ноября 2020 года, в связи с чем в короткие сроки вернул армянской стороне их военнопленных.

Тот факт, что вместо принесения извинений за подрывную деятельность в нарушение трехстороннего соглашения, Армения выступает с необоснованными утверждениями, ведет против Азербайджана кампанию, полную лжи и клеветы, свидетельствует, что эта страна по-прежнему настроена враждебно, не готова нормализовать отношения на основе международного права и, следственно, не делает выводов из событий недалекого прошлого», – говорится в комментарии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)