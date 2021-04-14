Президент Ильхам Алиев: Уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха

БАКУ /Trend/ - Уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха. Надеемся, что четвертой страной будет Беларусь.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для печати с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Мы детально обсудили вопросы, связанные с будущим участием белорусских компаний в восстановлении территорий, освобожденных от оккупации в Карабахе, по многим направлениям - и в плане градостроительства, и в плане создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства. Мы детально и вчера, и сегодня обсуждали опыт Беларуси в создании агрогородков. Я информировал Александра Григорьевича, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии, и первый пилотный проект «умное село» практически готов уже к реализации. И с учетом опыта Беларуси вот в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении. Также я еще раз сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана. И уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха. Надеемся, что четвертой страной будет Беларусь. Мы уже договорились о визитах членов азербайджанского правительства в Беларусь для того, чтобы продолжить консультации в этой сфере», - сказал Президент Ильхам Алиев.