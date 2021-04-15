Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы военно-технического сотрудничества
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь обсудили военно-техническое сотрудничество, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.
15 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в Баку делегацией, возглавляемой председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества Азербайджана и Беларуси, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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