Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь обсудили военно-техническое сотрудничество, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

15 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в Баку делегацией, возглавляемой председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества Азербайджана и Беларуси, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)