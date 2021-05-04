Посол Турции в Азербайджане посетил Парк военных трофеев в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи побывал в Парке военных трофеев в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы находимся в Парке военных трофеев, который был создан в результате освобождения Карабаха от армянской оккупации. Поздравляю с победой, брат!» – написал посол.

(Редактор: Надир Насиров)