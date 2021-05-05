БАКУ/Trend/ - США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских задержанных.

Как сообщает Trend, об этом говорится в размещенной в среду записи госсекретаря Энтони Блинкена в Twitter.

"Мы призываем обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными", - отмечает он.