Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - 10 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора главы государств тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.

Был подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия.

В ходе беседы главы государств условились о дальнейших контактах на различных уровнях.