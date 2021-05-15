Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2)

Политика 15 мая 2021 20:43 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:03)

БАКУ/Trend/ - 15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района.

Как сообщает Trend, глава государства и Первая леди были проинформированы о работе, проделанной в церкви:

-Реставрация церкви Святой Девы Марии была начата в 2019 году Фондом Гейдара Алиева и завершилась в ноябре 2020 года во время 44-дневной войны. Пожалуйста, Вы можете ознакомиться с ее первоначальным состоянием.

Президент Ильхам Алиев: Она была в таком состоянии?

-Да.

Президент Ильхам Алиев: Даже купола не было, он разрушился.

-Да, разрушился. В ходе реконструкции было восстановлено около 50 процентов кирпичей, камней этого строения.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

-Добро пожаловать, наш дорогой Президент. Добро пожаловать в церковь Девы Марии. Да хранит Вас Аллах, да хранит Аллах Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

-Также благоустроен приусадебный участок, территория огорожена, созданы родник и три пруда.

Президент Ильхам Алиев: Где родник? Здесь?

-Да.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

-Здравствуйте, добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

-Заменены потолок, пол церкви. Нижняя часть церкви была построена в XII веке, Вы также можете увидеть руины. Некоторые из них мы восстановили. Строительство второй части было продолжено и восстановлено в 1898 году.

Президент Ильхам Алиев: Она находилась в разрушенном состоянии.

-Была в очень плохом состоянии. Во время реставрации работы велись в соответствии с архитектурой Афин. Ни внутреннее, ни внешнее оформление не было повреждено. Мы постарались использовать строительные материалы, которые использовались при строительстве в те времена.

Президент Ильхам Алиев: То есть, в то время было построено из этих кирпичей?

-Да, было построено в 1898 году. Мы заменили около 50 процентов этих кирпичей, но использовали старые кирпичи.

Президент Ильхам Алиев: Лейла мне сказала, что когда она находилась здесь, в ходе беседы поднимался вопрос этой церкви. А она, как только приехала в Баку, сразу же подняла этот вопрос, после чего был дан старт реставрационным работам. Как известно, открытие этой церкви состоялось во время Второй Карабахской войны.

-Да, открытие состоялась 7-го числа.

Президент Ильхам Алиев: Да, вновь состоялось открытие.

-Наш мудрый Президент, Лейла ханым не только Ваша дочь, но и наша дочь, дочь удинов. Да, она подарила нам эту церковь по одной нашей просьбе. Несмотря на пандемию, 44-дневную войну, реставрационные работы не прекращались ни на один день. Здесь работали представители девяти народов. Большое спасибо. Благодарим.

Президент Ильхам Алиев: У удинского народа большое историческое наследие. Теперь вы совершаете богослужение как на территории Габалинского района, так и одновременно на освобожденных землях - и в Худавенге, и в Агоглане. Там есть и другие храмы, принадлежащие удинскому народу. Большая их часть находится в разрушенном или полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их. Вы будете посещать и те церкви. Вы несколько раз были в Худавенге.

-Были. Мы вернулись из Лачина, церкви Агоглан 11-го числа. Господин Президент, мы ездили семь раз.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, будете ездить и впредь. Потому что это - великое историческое наследие, наше наследие. Недавно представители удинского народа выступали на фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше, и там был и ваш представитель. Это еще раз показывает, что все народы в Азербайджане живут как одна семья. В первый день организованного в Шуше после долгого перерыва фестиваля "Харыбюльбюль" на сцену вышли представители народов, проживающих в Азербайджане, и продемонстрировали свою культуру. Одновременно мы все демонстрируем наше единство. Реставрация этой церкви также олицетворяет наше единство.

- Да, спасибо сотрудникам Фонда Гейдара Алиева. Выражаем Вам благодарность. Проделана прекрасная реставрационная работа. Поздравляем Вас с праздником.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Пойдемте посмотрим.

-Господин Президент, поскольку некоторые камни здесь сохранились с XII века....

Президент Ильхам Алиев: Древние камни.

-Да, древние камни. Мы нашли камни в Турьянчае, обработали их. Также и кирпичи. Люстры, освещение - все создано по древней концепции.

Президент Ильхам Алиев: Да, обработано в том стиле.

-Господин Президент, церковь Святой Девы Марии – самая большая кафедральная церковь в Азербайджане. Оформление албанских церквей часто было не очень богатым.

Президент Ильхам Алиев: Да, было простым.

-Было простым. Икон не было, все было очень просто.

Президент Ильхам Алиев: Как она использовалась в советское время?

-В период колхозов был фундуковый склад.

Президент Ильхам Алиев: Затем в период независимости здесь была отреставрирована одна церковь.

-Да, когда приехал Тур Хейердал, Министерством культуры и норвежской гуманитарной организацией была отреставрирована одна церковь. Та церковь была восстановлена во времена общенационального лидера. А эта церковь была восстановлена Фондом Гейдара Алиева при поддержке нашей Лейлы ханым.

Президент Ильхам Алиев: Церковь в селе Киш, кажется, меньше этой.

-Очень маленькая, это - первая церковь, она маленькая. Самая первая, древняя церковь. Господин Президент, мы восстановили храм в соответствии с албанской, ортодоксальной концепцией. Армяне присвоили ее. Обычно алтарная часть в григорианской церкви у армян бывает выше. А у албанцев состоит из 3 ступеней. Это - ключевой элемент в архитектуре. Когда мы вскрыли ее, то увидели, что армяне ее замуровали. Мы очистили все, албанский крест.

Президент Ильхам Алиев: Это албанский крест?

- Да, алтарь тоже был залит цементом. Снаружи были скрыты все узоры. Вообще, албанская церковь отличается от армянской. Символы тоже отличаются.

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, в XIX веке хотели присвоить все албанское историческое наследие.

-Старались.

Президент Ильхам Алиев: Отняли у вас.

-Да, мы просто отказались и сохранили. Они хотели арменизировать нас, хотели арменизировать нас как этнос.

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, это была их цель.

-Да, старались поглотить нас.

Президент Ильхам Алиев: Да, так и есть, знаю.

-Господин Президент, хочу показать Вам очень интересный фрагмент, найденные здесь рукописи, переведенные самыми известными лингвистами мира, это албанский алфавит.

Президент Ильхам Алиев: Какой, этот?

-Да, видите, это очень интересно, перевели на 9 языков на основе удинского языка. Это свидетельствует о том, что у албанцев до армянской церкви был свой алфавит. Это уже подтверждено известными европейскими учеными. Каждая страница является оригиналом. Я сам был на Синае, видел. Знаменитые лингвисты приводят имена, видите – это оригинал.

Президент Ильхам Алиев: Надо пропагандировать, изучать этот алфавит.

-Ученые перевели эту книгу с оригинала на 9 языков.

Президент Ильхам Алиев: Теперь вы вместе с Министерством культуры должны издавать книги на этом алфавите, чтобы дети тоже знали этот алфавит, и он был восстановлен. Потому что этот алфавит, можно сказать, не используется. Поэтому мы должны его восстановить. Совместно с Академией наук, Министерством культуры, Фондом Гейдара Алиева.

-Мы предоставили копию.

Президент Ильхам Алиев: Займитесь, пусть на этом алфавите издаются и книги. И пусть дети знают этот алфавит, чтобы мы могли восстановить его.

- Господин Президент, наша священная книга впервые была переведена на латинский алфавит, мы Вам ее дарим. Это впервые, мы еще не провели презентацию. Это священная книга.

Президент Ильхам Алиев: На албанском языке?

-Да, мы сами перевели. Переводчик - сам Рафик муаллим. Здесь мы использовали 49 букв.

Президент Ильхам Алиев: Состоит из 49 букв?

-Древний – из 52-х, мы сделали 49, чтобы было легче работать на компьютере. Здесь в наших школах до 4-го класса проводятся уроки родного языка на основе латинского алфавита.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, пусть и албанский язык живет, все удины должны его знать.

-Все удины знают, также прекрасно знают азербайджанский язык.

Президент Ильхам Алиев: Это само собой, азербайджанский язык является государственным. Но албанский язык должен широко использоваться не только в быту, но и здесь, среди удин.

-Мы издаем священные книги, издаем календари. Потихоньку восстанавливаем.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо.

-Господин Президент, через четыре дня после того, как Вы 24 ноября посетили Агдамскую мечеть, я был там, и Роберт муаллим тоже был. Вы заявили всему миру, что мы восстановим церкви, мечети и монастыри на освобожденных землях, братья удины приедут сюда. Вы вдохнули в нас жизнь. Мы поехали туда, господин Президент. Мы поехали в Ходжавенд и Туг. Как Вы сказали, братья приедут сюда, да, мы поехали.

Президент Ильхам Алиев: Верно, восстанавливается историческая справедливость.

-Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, да хранит Аллах Вас и Вашу семью. Мы всегда молимся и в этой церкви, и в нашей церкви Елисея, и в Карабахе.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, передайте привет всем нашим удинским братьям, всем представителям общины. Вы знаете, я здесь не в первый раз, в третий раз. Когда я приехал во второй раз, состоялось открытие школы.

-Да, мы это очень хорошо помним. Мы посетили школу.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас мне сказали, что еще одна школа нуждается в ремонте. Школа, построенная в 1968 году, находится в непригодном состоянии. Я дам и это указание. Будет подписано распоряжение, чтобы мы восстановили эту школу. Будут проделана вся остальная необходимая работа. Я всегда рядом с Вами.

-Большое спасибо. У нас есть две школы, которым более 150 лет.

Президент Ильхам Алиев: Две школы?

-Да. У нас очень красивый этнографический музей.

Президент Ильхам Алиев: Две школы нуждаются в ремонте или одна? Меня сказали школа номер 4.

-Две.

Президент Ильхам Алиев: А другая какая?

-Школа номер 1.

Президент Ильхам Алиев: Один и четыре.

-Да. Во дворе этой школы есть церковь. Но школе номер 1 больше 150 лет.

Президент Ильхам Алиев: В каком сотоянии другая школа?

-Тоже в плохом.

Первая леди Мехрибан Алиева: Я поручу отремонтировать ее по линии Фонда Гейдара Алиева.

-Одна школа была построена в 1972 году.

-Господин Президент, в будущем нашей молодежи очень нужен спортивный комплекс.

Президент Ильхам Алиев: Организуем. Там в селе есть место?

-Есть место во дворе этой школы.

Президент Ильхам Алиев: Это школа номер один?

-Да.

Президент Ильхам Алиев: Ремонт школы номер 1, работы, связанные со спортивным комплексом, наверное, выполнит Фонд Гейдара Алиева. А ремонтные работы в школе номер 4 будут осуществлены по государственной линии.

-Во дворе той церкви.

Президент Ильхам Алиев: Во дворе церкви, в которой я был?

-Да.

Президент Ильхам Алиев: Давайте пойдем, посмотрим.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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