Ситуация на внутриполитической арене Армении достаточно нестабильная – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Ситуация на внутриполитической арене Армении достаточно нестабильная, и во многом она сейчас предопределяется и определяется предстоящими через месяц выборами в парламент.

Об этом сказал Trend в среду старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Станислав Притчин.

"Основные оппозиционные политические силы пытаются выступить единым фронтом против Никола Пашиняна. Пока это не удается в полной мере, противоречия внутри оппозиции достаточно серьёзные", - сказал российский эксперт.

Комментируя то, что парламентом Армении вновь не избирается премьер-министр, Станислав Притчин отметил, что это технологический процесс.

"Это технологический процесс, который связан с тем, чтобы Пашинян оставался исполняющим обязанности на время подготовки к предвыборной кампании. Для роспуска парламента необходимо было, чтобы правительство трижды не нашло в нем поддержки. Соответственно, данная процедура и была проведена. За ней в плане оценки ситуации в стране ничего не стоит", - добавил эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)