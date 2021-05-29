Президент Ильхам Алиев о причинах, которые сделали войну неизбежной

БАКУ/Trend/ - В ходе встречи с представителями общественности Агдама Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев рассказал о причинах, которые сделали войну неизбежной.

«Мы старались решить это мирным путем. Но гражданам Азербайджана хорошо известно, что мирные переговоры были направлены просто на вечное сохранение статус-кво. К сожалению, занимавшиеся этим вопросом посредники в ходе переговоров, продолжавшихся около 30 лет, не оказали давления на агрессора–оккупанта, не принудили их, не применили против них никаких санкций, не сказали открыто, что оккупационные силы должны покинуть азербайджанские земли. Агрессор, естественно, стал еще больше наглеть, хотел навсегда удержать эти земли под оккупацией, и это не секрет.

Если я, как Президент, поначалу жил определенными надеждами, то на заключительном этапе и эти надежды растаяли. Потому что руководство Армении открыто заявляло, что возвращение нам этих земель невозможно. В таком случае переговорному процессу фактически был положен конец. Я открыто заявлял об этом. На протяжении всего периода переговоров – с 2003 года до последних событий – я всегда доводил до азербайджанского народа правду. Всегда говорил, что мы никогда не позволим создать на наших землях второе армянское государство. Говорил, что решение вопроса не должно быть половинчатым. Именно поэтому наша позиция во многих случаях воспринималась посредниками неоднозначно. Некоторые проармянские силы пытались обвинить нас. Словно агрессорами и оккупантами являемся мы. Поэтому, глядя в бинокль на Агдамский район, я предвидел этот день и знал, что если вопрос не решится путем переговоров, то война неизбежна. Особенно события, произошедшие в результате военных провокаций армянского государства против нас, сделали войну уже неизбежной», - сказал глава государства.