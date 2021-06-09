Военные Азербайджана и Пакистана обсудили в Баку вопросы оперативного планирования

БАКУ /Trend/ - В министерстве обороны Азербайджана девятого июня состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана - начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенанта Аяза Гасанова с делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.

Как передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения оперативного слаживания различных видов войск и подразделений армий двух стран, планирования и проведения совместных оперативных учений, а также обсудили другие аспекты, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)