Азербайджанская армия закрепляется на освобожденных территориях – Trend TV

АГДАМ /Trend/ - Сегодня Министерство обороны Азербайджана организовало медиа-тур по модульным воинским частям, созданным на освобожденных территориях.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend посетила воинскую часть и ознакомилась с созданными условиями.

В ходе медиа-тура было отмечено, что основная цель – это создание современных воинских частей, оснащенных современным оборудованием, для организации службы и боевой деятельности личного состава Министерства обороны на освобожденных территориях, а также создание бытовых условий для военнослужащих.

Предлагаем вниманию читателей этот видеорепортаж:

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)