Опубликован полный текст Шушинской декларации, подписанной между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - 15 мая после встречи один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше была подписана «Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».

С полным текстом Шушинской декларации можно ознакомиться, перейдя по ссылке