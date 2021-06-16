Шушинская декларация отражает более четкую, чем когда-либо, приверженность Турции территориальной целостности Азербайджана - Брайза

БАКУ /Trend/ - Шушинская декларация о союзнических отношениях отражает гораздо более четкую, чем когда-либо, приверженность Турции территориальной целостности Азербайджана, сказал Trend экс-посол США в Баку Мэтью Брайза.

«Подписание Шушинской декларации - стабилизирующий шаг. Возможно, самый важный в Шушинской декларации - это пункт о том, что в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ любой из сторон предусматривается провести совместные консультации и выступить с инициативами в соответствии с целями и принципами Устава ООН для устранения этой угрозы или агрессии, оказание необходимой помощи друг другу в соответствии с Уставом ООН, организация согласованной деятельности силовых и командных структур вооруженных сил.

Шушинская декларация отражает гораздо более четкую и сильную, чем когда-либо, приверженность Турции суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Этот документ ясно дает понять, что Турция привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - сказал Брайза.

Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан и, в частности, в Шушу, действительно, имеет важное значение, отметил экс-посол.

«Тот факт, что встреча президентов и церемония подписания проходили в Шуше, очевидно, имеет огромное символическое значение», - добавил Брайза.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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