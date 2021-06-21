За период оккупации территорий Азербайджана армяне разрушили там все религиозные памятники - госкомитет

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проводится работа по восстановлению мечетей, церквей, святилищ, а также относящихся к Кавказской Албании храмов и других религиозных памятников.

Об этом сказал журналистам председатель азербайджанского Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что армянские оккупанты уничтожили все религиозные памятники на этих территориях: "Это невиданный вандализм. Наряду с мечетями, они разрушили и церкви. В том числе разрушили и православные церкви, либо пытались их арменизировать".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)