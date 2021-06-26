Армения заминировала даже деревья - азербайджанское агентство (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Армения заминировала даже деревья, передает в субботу Trend со ссылкой на сообщение Агентства Азербайджана по разминированию.
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