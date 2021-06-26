Президент Ильхам Алиев: Армения должна знать, что железный кулак остается на месте

БАКУ/Trend/ - Армении необходимо полностью осознать, что мы можем выполнить любую военную задачу, и никто не сможет остановить нас. Они должны знать, что железный кулак остается на месте.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

«Единственный путь для развития Армении - это налаживание нормальных отношений с соседями и отказ от территориальных притязаний, неиспользование в целом слов «Нагорный Карабах», так как территориальной единицы под названием Нагорный Карабах нет, понятия нагорно-карабахский конфликт нет. Я неоднократно говорил об этом, хочу еще раз сказать, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Армения тоже должна принять это именно так и провести работу по установлению границ с нами. Необходимо создать рабочую группу по делимитации. Должна идти работа по подготовке к мирному договору. Мы заявляем об этом. Мы являемся страной победительницей. Мы уничтожили Армению, вы хорошо знаете, в каких сложных условиях. На протяжении 30 лет они построили, шесть оборонительных линий, укрепления. Природный рельеф этого региона был очень благоприятен для них. Мы освободили эти земли ценой жизни и крови, героизма наших отважных сынов. Наша молодежь, солдаты, офицеры шли на смерть. Каждый говорил: умрем, но не повернем назад. В таких сложных условиях мы одержали Победу. Поэтому Армении необходимо полностью осознать, что мы можем выполнить любую военную задачу, и никто не сможет остановить нас. Они должны знать, что железный кулак остается на месте»,- отметил Президент Ильхам Алиев.