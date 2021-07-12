Финляндия сняла ограничения на въезд для жителей Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Финляндия сняла ограничения на въезд для жителей Азербайджана, передает в понедельник Trend со ссылкой на финские СМИ.
Сообщается, что с 12 июля в Финляндии снято ограничение на пересечение границы для граждан Азербайджана, Молдовы, Литвы, Словении и Швейцарии.
Отметим, что ранее в Финляндию впускали лиц с гражданством или видом на жительство в ЕС, членов семей граждан и резидентов стран Евросоюза, транзитных пассажиров, россиян, владеющих недвижимостью в Суоми, их родных, а также приезжающих на работу сборщиков ягод. Основанием для пересечения границы признано также участие во вступительных экзаменах в вузы.
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