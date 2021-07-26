В Баку продолжается суд над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 26 июля продолжается судебный процесс по уголовному делу Давтяна Давита Тиграни и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.
На заседании под председательством судьи Али Мамедова было объявлено о начале судебного следствия.
Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статьям 228, 276, 279 и 318 УК Азербайджана.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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