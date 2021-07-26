Главы МИД Азербайджана и Сербии провели встречу в формате один на один

БАКУ /Trend/ - 26 июля в Баку состоялась встреча в формате один на один главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и его сербского коллеги Николы Селаковича, сообщает в понедельник Trend.

На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений.

Отметим, что делегация во главе с министром иностранных дел Сербии накануне прибыла с визитом в Азербайджан.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)