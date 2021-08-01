Политики вроде Жириновского больше всего вредят самой России – эксперт

БАКУ /Trend/ - Очередная глупость от Владимира Жириновского свидетельствует о том, что его психологические нарушения, начавшиеся после распада СССР и потери его традиционных «начальников», перешли в еще более тяжелую стадию. Судя по всему, степень тяжести этих расстройств на этот раз связана с тем, что он снова будет бесхозным и непригодным для использования на российской политической арене. На самом деле такие политики, как он, больше всего вредят России.

Об этом сказал Trend политический эксперт Эльчин Мирзабейли.

Мирзабейли отметил, что такие люди не привыкли оставаться без хозяев, и вполне вероятно, что побежденной армянской криминальной диаспоре потребовалось повторно использовать Жириновского.

«Жириновский много лет отравляет общественно-политическую среду России. На самом деле такие политики, как он, больше всего вредят России. Потому что такие агрессивные, больные неоимпериалистические подходы вызывают недовольство народов стран, которые когда-то были частью того же государства, что и Россия, и препятствуют установлению и развитию доверительных международных отношений. В современном мире сферы влияния государств определяются их экономической мощью, приверженностью провозглашаемым принципам, справедливым поведением в международных отношениях, а не агрессивными заявлениями и ультранационалистическими призывами их политиков. С этой точки зрения поведение так называемых политиков и политических клоунов вроде Жириновского негативно, хоть и частично, сказывается на развитии доверительных отношений и интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Жириновский, будучи неполноценным дипломатом, также является и неполноценным политиком. Хотя он изучал восточные языки, он плохо знает Восток, в противном случае он бы понимал, насколько опасно переходить этические границы и что это может привести к намного большим проблемам, чем он может себе представить своим полным глупых мыслей умом», – сказал эксперт.

Мирзабейли отметил, что Жириновский когда-то в молодости работал в Турции.

«Я думаю, нам нужно выяснить, что в то время с ним случилось. Потому что лица с болезненными воспоминаниями становятся агрессивными по отношению к другим людям, обществам и даже народам, связанным с их прошлым. Есть известная восточная пословица, которую любят использовать и в России: собака лает, а караван идет. Жириновский на протяжении многих лет делает все возможное, чтобы испортить российско-азербайджанские отношения, но в последний момент ему остается только смотреть вслед за караваном. Несколько лет назад этот человек приводил Азербайджан в пример другим в плане отношения к русскому языку и русской культуре, возносил похвалы в адрес политического руководства Азербайджана. Теперь же, под влиянием армянской лжи, он снова встал на сторону армян и ведет себя как последний человек.

Все, кто связан с политикой, знают, кто такой Жириновский. В России его называют "Жириком", а это сокращенная форма слова "жировик", то есть производное от слова "жир"... Куча бесполезного жира, который удаляется хирургическим путем. Хотя его наличие не влияет на тело, это создает неприятный образ и портит эстетику. Присутствие Жириновского в российской политике не только нарушает эстетику азербайджано-российских отношений, но и отрицательно влияет на отношения со всеми народами и государствами, имеющими исторические и культурные связи с нашим северным соседом, а также наносит серьезный удар по системе внутриполитических отношений России и мешает ей развиваться.

Что касается Азербайджана, то в нашей стране между властью и оппозицией существуют здоровые отношения и диалог, основанный на взаимном доверии и национальных интересах. Сегодня все политические партии Азербайджана демонстрируют солидарность вокруг основных принципов нашей государственности, единым голосом выступают в защиту наших национальных интересов. Великая победа в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева является символом неиссякаемой силы и единства для каждого гражданина Азербайджана, независимо от его политических взглядов. Эта сила и единство приведут Азербайджан к новым победам, и таким людям, как Жириновский, останется только смотреть вслед за нашим караваном Победы», – добавил эксперт.

(Автор: Эльчин Мехтиев)