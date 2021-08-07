Назначен новый посол Азербайджана в Иране - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжения о назначении Али Фикрет оглу Ализаде на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иране и постоянного представителя при Организации экономического сотрудничества.

Ранее другим распоряжением главы государства с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иране и постоянного представителя при Организации экономического сотрудничества был отозван Бунияд Самед оглу Гусейнов.