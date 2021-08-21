Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу на нахчыванском направлении
БАКУ /Trend/ - 21 августа, с 12:30 до 13:45, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из разнокалиберного оружия периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Ответным огнем обстрел противника был подавлен.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Центры DOST в Баку начинают прием обращений членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии выпуска «Базового курса морских коммандос» (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский велопутешественник установил рекорд и достиг высоты 6 400 метров на Пике Ленина (ФОТО)
Участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане обеспечит выход на новые рынки - минпромторг РФ
Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство
Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана - МИД
Развитие внешнеэкономической деятельности Туркменистана отражено в оценках рейтингового Агентства «Fitch Ratings»
Фильм азербайджанского режиссера включен в программу "Тюркский мир" Казанского фестиваля мусульманского кино