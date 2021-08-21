Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу на нахчыванском направлении

БАКУ /Trend/ - 21 августа, с 12:30 до 13:45, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из разнокалиберного оружия периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )