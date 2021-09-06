Отчет "Разрушение кладбищ" США является предвзятой и необъективной - Заявление

БАКУ /Trend/ - Отчет "Разрушение кладбищ" США является предвзятой и необъективной.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами по поводу связанной с нашей страной части отчета "Разрушение кладбищ" Комиссии США по международной религиозной свободе от первого сентября 2021 года.