Завершено следствие по уголовному делу экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного МНБ Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 17:02)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана завершила следствие по уголовному делу в связи с незаконными действиями экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного министерства национальной безопасности Ширинова Низами Талыш оглу и других должностных лиц, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Обвинительное заключение по делу утверждено и направлено в Бакинский военный суд.

Низами Ширинову предъявлено обвинение по статьям 182.3.2, 193-1.3.2, 311.3.4 и другим Уголовного кодекса Азербайджана. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Проходящим по делу Эльджану Абдуллаеву, Эльману Таирову и Надиру Назирову предъявлены обвинения по статьям УК 341.2.1, 341.2.3 и другим, в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе предварительного следствия было обеспечено возмещение части нанесенного материального ущерба.

На недвижимость, принадлежащую обвиняемым, был наложен арест.

Отметим, что в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Ширинов совместно с Абдуллаевым и Таировым, работавшими начальниками управлений, и оперуполномоченным Надиром Назировым в составе преступной группы, применив насилие в отношении гражданина и его близких родственников и угрожая распространить компрометирующую его информацию, присвоили в крупном размере имущество и денежные средства отдельных лиц, совершили незаконные действия в связи с исполнением служебных обязанностей, а также путем шантажа брали взятки в крупном размере за покровительство по службе и легализовали недвижимость в крупном размере, приобретенную преступным путем.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)