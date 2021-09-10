Военные самолеты Азербайджана и Турции совершили оперативные вылеты (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Военные самолеты Азербайджана и Турции совершили оперативные вылеты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно плану совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2021», в ходе учений изучаются возможности взаимной деятельности по осуществлению совместных операций с участием ВВС двух стран и слаживания связи между боевыми самолетами, имеющими индивидуальные особенности.

Также выполняются задания по нанесению ударов по средствам противовоздушной обороны и стратегическим объектам военного назначения условного противника, в том числе успешно выполняются задания по ближнему воздушному бою и другие задания.

Учения будут продолжены до 17 сентября.

(Перевод: Кямаля Сеидова)