Рабочая группа по вопросам градостроительства на освобожденных землях Азербайджана провела заседание (версия 2)

(первая версия в 11:51)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание в режиме онлайн Рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Участники заседания были проинформированы о подготовке документов по восстановлению населенных пунктов в регионе и созданию необходимой инфраструктуры, работах по возвращению местного населения на родные земли.

Также были обсуждены проекты, реализуемые в соответствии с генпланом Агдама, предстоящие задачи и вопросы разработки генпланов других городов.

Кроме того, был представлен отчет по структурам, которые должны быть интегрированы в Цифровую геоинформационную систему Карабаха Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики.

В ходе заседания представители госструктур обменялись мнениями по проектам в сферах инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры, работам, проводимым в других областях, проанализировали пути решения вопросов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)