Официальным лицам Франции, совершающим незаконный визит в Ханкенди, запретят въезд в Азербайджан - МИД
БАКУ /Trend/ - Официальным лицам Франции, совершающим незаконный визит в Ханкенди, запретят въезд в Азербайджан.
Как передает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о незаконном визите члена Национальной ассамблеи Франции Франсуа Пуппони в азербайджанский город Ханкенди.
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Официальным лицам Франции, совершающим незаконный визит в Ханкенди, запретят въезд в Азербайджан - МИД
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