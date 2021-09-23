Грузинские журналисты и блогеры посетили Агдам (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Группа журналистов и блогеров из Грузии совершила визит в освобожденный от оккупации город Агдам.
Как передает в четверг Карабахское бюро Trend, в первую очередь они ознакомились с комплексом Имарат, где находится дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана.
Грузинские гости были подробно проинформированы об актах вандализма, совершенных армянами в период оккупации в отношении культурных, исторических и религиозных памятников Азербайджана.
(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Турал Гараджаев)
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