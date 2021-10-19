Иран не может смириться с утратой контроля над "серой зоной" наркотрафика через Карабах - Олег Кузнецов

Политика 19 октября 2021 08:00 (UTC+04:00)
Иран не может смириться с утратой контроля над "серой зоной" наркотрафика через Карабах - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Иран сегодня является неоднократно доказанной отправной точкой наркотрафика вне зависимости от того, причастны ли его власти к этому или нет.

Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

"Я уже практически месяц говорю и пишу о том, что Иран в своей нынешней теократической ипостаси активно проявляет себя и имеет вес в международной политике только в тех "серых зонах" Большого Ближнего Востока, где нет сильной государственности и политической стабильности. Это Ирак, Сирия, Ливан, Йемен. Вот и весь список точек на политической карте мира, где иранское военно-политическое влияние реально имеет место быть. До недавнего времени в этот список входил и Карабах, но после разгрома Азербайджаном оккупационных войск Армении осенью прошлого года и возвращения данной территории под юрисдикцию официального Баку эти земли были исключены из перечня "задних дворов" Тегерана, что не могло не вызвать его раздражения и даже зубовного скрежета, свидетелями которого мы все сейчас были и продолжаем оставаться", - сказал он.

По словам Кузнецова, официальный Тегеран сегодня раздражен и одержим чувством досады, вызванной утратой контроля над "серой зоной" в Карабахе, через которую он осуществлял свой наркотрафик в Европу для поддержания зависимых от него материально и идеологически шиитских группировок в перечисленных выше странах, оттуда пополнял свои запасы отдельных видов рудных и минеральных ресурсов, там создал сеть контрабанды энергоресурсов. Словом, эксплуатировал ситуацию оккупации азербайджанских земель с полной экономической выгодой для себя.

"После поражения Армении в войне с Азербайджаном осенью прошлого года вся эта тщательно создаваемая на протяжении двух с половиной и даже трех десятилетий система криминального бизнеса, приносившая многомиллиардные доходы в долларах, почти в одночасье рухнула, нанеся очень серьезный удар по ресурсным возможностям иранской внешней политики, лишив аффилированные шиитские военизированные группировки в самых разных странах региона Ближнего Востока и Передней Азии устоявшегося во времени источника финансирования. Иран теперь объективно не может на прежнем уровне спонсировать свои прокси-группировки в Сирии и Ливане, а потому трубит о присутствии пресловутых "сионистов" на ирано-азербайджанской границе. Но это не от желания насолить Азербайджану, а от бессилия изменить ситуацию и из-за невозможности восстановить в прежнем объеме финансирование своих идеологических сателлитов", - подчеркнул эксперт.

"Не стану здесь перечислять все, мягко скажем, недружественные действия Ирана в отношении Азербайджана, предпринятые им в последние недели. О них всех хорошо знают, равно как и принципиальную и очень жесткую реакцию Президента Ильхама Алиева на все провокации, угрозы и демонстрации силы. Азербайджан больше никогда не будет коридором наркотрафика - ни по суше, ни по воде, что доказывают успешные операции Государственной пограничной службы Азербайджана как на Государственной границе между двумя странами, так и в акватории Каспийского моря. Имеющиеся в открытом доступе сведения позволяют говорить о том, что Азербайджан смог конфисковать наркотическое зелье в ценах мирового "черного рынка" на сумму от 1 до 2 миллиардов долларов. Понятно, что вывод данной огромной суммы денег из нелегального оборота сильно ударит по возможностям Ирана спонсировать свои прокси-группировки в странах Ближнего Востока", - сказал он.

По словам Кузнецова, он как специалист, которого 20 лет назад специально готовили для противодействия трансграничной наркоторговле, может совершенно квалифицированно сказать, что добычей азербайджанских спецслужб, пограничных органов и таможни стали наркотические вещества самого различного происхождения - естественного и синтетического - от кустарно переработанных частей наркосодержащих растений до продукции сложного химического синтеза.

"Что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Иран через свою границу экспортирует продукцию широкого производственного ряда, обладающего своей специализацией и в промышленных объемах. Я не могу и не буду без наличия неопровержимых доказательств говорить о том, что власти Ирана поощряют производство наркотиков на своей территории. Могу утверждать, что базы производства этого зелья реально выявить техническими средствами - через контроль локального расхода электроэнергии и воды. Плюс через контроль содержания сточных и канализационных вод, как это делается, скажем, в Великобритании или России. Также я уверен в том, что отдельные сотрудники спецслужб в силу специфики и содержания своей профессиональной деятельности не могут не знать о производстве или транзите наркотиков, но не стану утверждать, что они делают это по собственной инициативе или по приказу и согласия властей. Но факт остается фактом: Иран сегодня является неоднократно доказанной отправной точкой наркотрафика вне зависимости от того, причастны ли его власти к этому или нет", - отметил политический аналитик.

Он подчеркивает, что через шумный и явно демонстративный конфликт с Азербайджаном, начавшийся практически сразу после конфискации азербайджанскими таможенниками в Билясуваре более чем полутонны иранского героина, официальный Тегеран дает понять своим прокси-группировкам, что прежнего объема финансирования не будет.

"Дескать, мы не виноваты в том, что Азербайджан разгромил Армению, перекрыл большинство каналов для вашего криминального финансирования, но во всем этом, естественно, виноваты исключительно "сионисты", противящиеся глобальному шиитскому единству под руководством иранского режима аятолл. Словом, алгоритм поведения официального Тегерана прост и незамысловат - раздуть скандал с Азербайджаном, чтобы через него косвенно переложить ответственность на ненавистный ему Израиль в срыве финансирования проиранских группировок на Ближнем Востоке, то есть сказать им, что я не могу больше вас кормить не потому, что я беден, а только потому, что ваши враги мешают мне делать это. Типичный эффект "замещения" в классической психологии или, как говорят в таком случае в России, "переложить с больной головы на здоровую", - заключил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Делегация парламента Грузии провела первые встречи в Анкаре
Делегация парламента Грузии провела первые встречи в Анкаре
США продолжают консультации с Турцией по разрешению спора относительно F-35
США продолжают консультации с Турцией по разрешению спора относительно F-35
Послы 10 стран вызваны в МИД Турции
Послы 10 стран вызваны в МИД Турции
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Делегация парламента Грузии провела первые встречи в Анкаре Грузия 08:08
Иран не может смириться с утратой контроля над "серой зоной" наркотрафика через Карабах - Олег Кузнецов Политика 08:00
1387 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:41
Регулятор США разрешит ревакцинироваться отличными от первого препарата вакцинами США 07:08
Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита В мире 06:37
В Иране 27 октября обсудят формирование инклюзивного правительства Афганистана Иран 06:04
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря Другие страны 05:30
США продолжают консультации с Турцией по разрешению спора относительно F-35 США 05:02
Двое взрослых и двое детей пострадали в результате взрыва в Шотландии Европа 04:33
Послы 10 стран вызваны в МИД Турции Турция 04:10
Врачи назвали необычный симптом рака В мире 03:38
Пользователи жалуются на сбой в работе Instagram В мире 03:05
Европейская промышленность столкнулась с угрозой Европа 02:34
Китай опроверг информацию об испытаниях гиперзвукового оружия Другие страны 02:03
В США началось расследование в связи с эвакуации гражданских лиц из Афганистана США 01:32
Apple объявила дату релиза новой MacOS ИКТ 00:58
В Латвии введут жесткий локдаун на четыре недели из-за коронавируса Другие страны 00:33
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева российскому информационному агентству ТАСС от 19 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 19 октября Политика 00:01
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном - спецпредставитель Политика 18 октября 23:58
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 240 млн В мире 18 октября 23:43
Джейхун Байрамов и спецпредставитель НАТО обсудили ситуацию в регионе Политика 18 октября 23:38
Израиль поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости Общество 18 октября 23:25
Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости Политика 18 октября 23:23
В Казахстане будут разработаны целостные условия льготных ипотечных программ Казахстан 18 октября 22:41
Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods ИКТ 18 октября 22:27
Apple представила обновленный MacBook Pro В мире 18 октября 22:14
Казахстан придает важное значение развитию сотрудничества между тюркскими странами - министерство Экономика 18 октября 22:10
ЕС сохранил минимальное дипломатическое присутствие в Афганистане - Боррель Другие страны 18 октября 21:58
ЕС и Иран пока не планируют переговоров по ядерной сделке, но готовы оживить соглашение Европа 18 октября 21:49
Генеральный прокурор Верховного суда Турции принял делегацию Генпрокуратуры Азербайджана Общество 18 октября 21:49
Грузия - критически важный регион для нас - министр обороны США Грузия 18 октября 21:26
Глава МИД Азербайджана встретился с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (ФОТО) Политика 18 октября 20:39
Государственный ансамбль танца Азербайджана стал победителем международного фестиваля в Бразилии Культура 18 октября 20:19
Порты Турции перевалили около 2 млн тонн грузов из Португалии Турция 18 октября 19:59
Порты Турции перевалили около 3 млн тонн грузов из Марокко Турция 18 октября 19:38
Телебашня в Грузии освещена цветами Азербайджанского флага (ФОТО) Общество 18 октября 19:37
Порты Турции перевалили свыше 11 млн тонн грузов из Израиля Турция 18 октября 19:29
Пусть текут воды могучего Днепра, или Как звучат произведения украинских поэтов на азербайджанском (ФОТО) Культура 18 октября 19:28
Порты Турции перевалили около 8 млн тонн грузов из Бельгии Турция 18 октября 19:18
Узбекистан и IFES рассмотрели перспективы сотрудничества Узбекистан 18 октября 19:01
Networking Azerbaijan объединяет бизнес-сообщество страны (ФОТО) Социум 18 октября 18:52
Освобождение Худаферинских мостов имеет историческое значение - военный эксперт Азербайджан 18 октября 18:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18 октября 18:38
В Азербайджане выявлено еще 1 245 случаев заражения коронавирусом, вылечились 409 человек Общество 18 октября 18:35
В Армении продолжается антироссийская истерика Политика 18 октября 18:34
Глава Управления Администрации Президента Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости (ФОТО) Политика 18 октября 18:26
Очередное заседание по уголовному делу экс-главы Аппарата ИВ Баку назначено на 25 октября Общество 18 октября 18:16
В войсках специального назначения ВС Азербайджана проходят тактико-специальные учения (ВИДЕО) Политика 18 октября 18:12
Бакинский порт увеличил перевалку грузов Транспорт 18 октября 18:10
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл США 18 октября 18:01
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 18 октября 18:00
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 18 октября 17:56
За минувшие сутки в Узбекистане от коронавируса скончались 3 человека Узбекистан 18 октября 17:52
Германия может предложить свой опыт восстановления Карабаха Экономика 18 октября 17:44
Туркменская компания начала производство филаментных ламп Туркменистан 18 октября 17:38
Цена на поставляемый в Китай туркменский газ значительно выросла Туркменистан 18 октября 17:32
Госслужба Азербайджана по вопросам имущества выставит на аукцион свыше 70 объектов государственной собственности Экономика 18 октября 17:25
Посол Франции выступил с заявлением по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана Политика 18 октября 17:22
Немецкие компании заинтересованы в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном Экономика 18 октября 17:16
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 18 октября 17:06
Беременный клоун и выброшенный на улицу пес - два счастливых дня Ульвии Гейдаровой (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18 октября 16:57
У Украины есть все возможности для восстановления инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана - депутат Верховной Рады Политика 18 октября 16:41
Фоторепортаж с исторического Худаферинского моста Общество 18 октября 16:36
Мы стали свидетелями славной истории, написанной победоносной азербайджанской армией - Багдад Амреев Политика 18 октября 16:29
Узбекистан предлагает услуги по отправке грузов через морские порты других стран Узбекистан 18 октября 16:19
Иран планирует возобновить закупку туркменского газа Туркменистан 18 октября 16:08
За последние сутки в Иране от коронавируса скончался 181 человек Общество 18 октября 16:00
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан Политика 18 октября 15:56
Главный инфекционист США не исключил новой волны пандемии США 18 октября 15:54
В Нур-Султане появятся новые платные парковки Казахстан 18 октября 15:53
ЕС и Катар подписали новое всеобъемлющее соглашение об авиасообщении Европа 18 октября 15:51
Минэкологии Азербайджана предупредило лиц, уничтожающих деревья во время строительных работ Общество 18 октября 15:41
ÄSTHETIK LAB поможет вам избавиться от проблемы выпадения волос Общество 18 октября 15:39
Компания Bakcell представила обновленный концептуальный магазин в центре Баку (ФОТО) ИКТ 18 октября 15:37
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан Политика 18 октября 15:35
В Азербайджане свидетельства “Startap” уже получили 19 предпринимателей Бизнес 18 октября 15:30
Украинские компании могут принять участие в строительстве и восстановлении города Агдам - депутат Верховной Рады Бизнес 18 октября 15:22
Минсельхоз Казахстана определил самые импортируемые продукты питания Казахстан 18 октября 15:14
Минюст опроверг слухи об ухудшении здоровья арестованного экс-главы ИВ Имишлинского района Общество 18 октября 15:08
Азербайджанская автомобильная федерация организовала заезд Time Attack (ФОТО) Общество 18 октября 15:02
Узбекская частная авиакомпания запустила рейсы из Ташкента в Москву Узбекистан 18 октября 15:02
НАТО готова оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в Южнокавказском регионе - спецпредставитель Политика 18 октября 14:57
Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 1,5 млрд тонн Энергетика 18 октября 14:56
Корреспондент Trend удостоен премии Азербайджана-Турции за активное участие в информационной войне (ФОТО) Социум 18 октября 14:52
В Узбекистане вышла книга украинского писателя азербайджанского происхождения про судьбу Хивинской династии (ФОТО) Культура 18 октября 14:47
Израиль и Азербайджан - прекрасные союзники и партнеры, у которых есть общие интересы в регионе - бывший вице-спикер Кнессета Политика 18 октября 14:46
Внешнеторговый оборот Азербайджана за год увеличился на более чем $4,5 млрд Экономика 18 октября 14:43
Азербайджан и Пакистан будут популяризировать национальные кухни (ФОТО) Социум 18 октября 14:42
Импорт автомобилей в Азербайджан в январе-сентябре вырос почти наполовину Транспорт 18 октября 14:29
Худаферин и прилегающие территории были освобождены без единой потери - участники операции (ФОТО/ВИДЕО) Общество 18 октября 14:28
Лидерами продаж вакцин в 2022 году станут BioNTech/Pfizer и Moderna США 18 октября 14:27
В шести американских городах объявлен "День Азербайджана" Политика 18 октября 14:22
В ближайшие дни в Кабмин Азербайджана будут представлены предложения о повышении зарплат, пенсий и соцвыплат - министр Экономика 18 октября 14:16
На Каспийском берегу Баку прошел Международный фестиваль хлеба (ФОТО) Интересное 18 октября 14:14
Иран заявил, что не ставил США предварительных условий по возвращению к ядерной сделке Ядерная программа 18 октября 14:10
Наша цель - за короткое время довести товарооборот между Азербайджаном и Турцией до $15 млрд - турецкая ассоциация (ВИДЕО) Экономика 18 октября 14:10
Завтра в Баку будет дождливо и ветрено Общество 18 октября 13:47
Непредоставление Арменией карт минных полей препятствует работам по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - глава МИД Политика 18 октября 13:47
Одна из бакинских школ переведена на дистанционное обучение Общество 18 октября 13:42
Все новости