Глава СГБ Азербайджана встретился с вице-президентом МККК (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, председатель Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев принял 19 октября делегацию во главе с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт СГБ.

На встрече были обсуждены связи Азербайджана и МККК, а также представляющие взаимный интерес вопросы по гуманитарной миссии, осуществляемой этой организацией.

Коснувшись темы поиска граждан Азербайджана, пропавших без вести во время обеих Карабахских войн, Нагиев выразил надежду на то, что МККК и далее будет играть активную роль и вносить вклад в этот процесс.

По его словам, учитывая новые реалии в регионе, визиты представителей МККК на земли, которые контролируют временно находящиеся на азербайджанской территории российские миротворцы, возможны с использованием территории Азербайджана, а не Армении.

На встрече стороны также обсудили тему возвращения на родину граждан азербайджанского происхождения и членов их семей из Ближневосточного региона, в частности, из Сирии и Ирака.

Вице-президент МККК, в свою очередь, выразил удовлетворение полезным сотрудничеством с правительством Азербайджана и уверенность в том, что совместная плодотворная деятельность по решению вышеперечисленных вопросов будет продолжена.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)