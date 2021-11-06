Карабахского конфликта больше нет - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Карабахский конфликт завершен, и теперь Карабах - это внутреннее дело Азербайджана.

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на панели на тему: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

Помощник Президента отметил, что усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта оказались безрезультатными.

Благодаря успешной военной операции Азербайджан освободил свои территории от оккупации. Сейчас на Южном Кавказе формируется новая ситуация. Азербайджан совместно с Грузией реализует проекты на Южном Кавказе, к которым могла бы присоединиться Армения, сказал он.

"Открытие Зангезурского коридора способствует восстановлению транспортных связей в регионе. Армения должна начать демаркацию и делимитацию границы с Азербайджаном и подписать мирный договор", - сказал Гаджиев.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)