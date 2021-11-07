Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в город Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в город Шуша.

Как сообщает Trend, вначале глава государства и первая леди приняли участие в открытии Дороги Победы в Физулинском районе.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундаменты мечети в селе Дашалты, Шушинской телерадиовещательной башни, Шушинской городской больницы.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага и комплексе имения Мехмандаровых.

Затем глава государства и первая леди встретились и побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, побывали на Джыдыр дюзю.