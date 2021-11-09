Президент Ильхам Алиев сделал то, что не под силу многим мировым лидерам - экс-президент Болгарии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал то, что не под силу многим мировым лидерам. Президент Ильхам Алиев сумел решить затяжной конфликт и восстановить справедливость, реализовал резолюции Совета безопасности ООН, которые не выполнялись в течение 30 лет.

Об этом сказал Trend экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Он отметил, что азербайджанская армия уничтожила военную силу Армении.

"Азербайджанская армия действовала очень оперативно и достойно справилась со своей задачей", - заявил Росен Плевнелиев.

Экс-президент подчеркнул, что испытывает чувство гордости за то, что Президент Ильхам Алиев и азербайджанский народ устранили эту несправедливость, сумели решить длительный конфликт на основании международных законов и резолюций СБ ООН.

"Мы поздравляем Азербайджан. В мире много замороженных конфликтов. Решив затяжной конфликт на своей территории, Азербайджан выполнил очень важную с глобальной точки зрения работу, показав хороший пример для каждого", - сказал он.

Росен Плевнелиев заявил, что Азербайджан создал основы для будущего мирного соглашения с Арменией.

"Рано или поздно оно должно быть достигнуто. Мы призываем Армению сотрудничать с Азербайджаном. Решение конфликта создало новые возможности для развития региона. Мы видели разрушения в Карабахе, не осталось ни одного уцелевшего дома. То, что армяне полностью разрушили мечети, культурное наследие, дома, не вмещается в рамки справедливости. Зато теперь Азербайджан модернизирует эти территории, строит новые дороги, разрабатывает генпланы городов. Мы увидим новые города. Трудные дни Карабаха остались позади. Отныне Карабах ожидают модернизация, развитие и мир", - заявил Росен Плевнелиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)