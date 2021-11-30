Посол Франции выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета (2)

БАКУ /Trend / - Посол Франции выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета.

Как сообщает Trend, по этому поводу он опубликовал публикацию в Twitter.

"Соболезную семьям погибших в результате крушения вертолета на авиационном полигоне "Гараэйбат" Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения погибли 14 человек, двое получили ранения.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)