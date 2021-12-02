ОБСЕ полностью поддерживает возможное развитие отношений стран Южного Кавказа - действующий председатель

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ полностью поддерживает возможное развитие отношений стран Южного Кавказа.

Как передает Trend, об этом сказала в четверг действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в своей вступительной речи на встрече глав МИД стран - участниц организации.

По ее словам, в контексте Карабаха остается перечень неразрешенных вопросов, актуальность которых была подчеркнута инцидентами на границе Азербайджана и Армении.

«ОБСЕ поддерживает пути установления долгосрочного мира на Южном Кавказе. Мы также считаем, что три страны региона – Азербайджан, Армения и Грузия – обладают большим потенциалом для развития отношений, и мой спецпредставитель готов содействовать этому развитию при условии заинтересованности сторон», - сказала Линде.