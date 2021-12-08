Азербайджан страдал от равного подхода к агрессору и к тому, кто подвергался агрессии – Эльнур Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан страдал от того, что на политической арене проявлялось равное отношение к агрессору, и к тому, кто подвергался агрессии.

Об этом на брифинге сказал замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, сообщает в среду Trend.

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