Азербайджан в 2022 г. подаст два иска против Армении - МИД

БАКУ /Trend/ - В будущем году Азербайджан подаст два иска против Армении по двум конкретным направлениям.

Об этом сказал в среду на брифинге заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает Trend.

«Один иск будет касаться масштаба ущерба, нанесенного окружающей среде. И, естественно, в рамках ряда конвенций планируется поднять вопрос об ущербе, нанесенном окружающей среде на освобожденных территориях. Второй будет связан с природными ресурсами. Собираются факты о незаконном использовании и эксплуатации Арменией природных ресурсов на азербайджанских территориях во время оккупации, и мы готовимся подать в связи с этим иск», - подчеркнул Мамедов.

Отметим, что седьмого декабря международное правосудие обеспечило ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе действующих на территории этой страны отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев.

Суд обоснованно поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, состоявшихся 14-19 октября 2021 года.

Также суд отклонил ходатайства Армении о немедленном освобождении задержанных лиц армянского происхождения и незамедлительном закрытии Парка военных трофеев в Баку.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)