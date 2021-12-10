Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС - Назарбаев (версия 2)
Добавлены подробности, первая версия опубликована в 13:40
БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Как передает в пятницу Trend, с этим предложением в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета выступил первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев.
«Сердечно приветствую налаживание отношений между Азербайджаном и Арменией. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджаном, чтобы он также стал наблюдателем в ЕАЭС. Пример Узбекистана должен стать примером», - отметил Назарбаев.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане поступления от взносов по обязательному государственному социальному страхованию выросли на 8%
За первую декаду декабря на освобожденных территориях обезврежены 342 мины – минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане устанавливается порядок деятельности субъектов медиа в период военного и чрезвычайного положения
Основная задача в Азербайджане заключается в упрощении законодательной базы в сфере предпринимательства - депутат
Агентство Азербайджана по развитию МСБ запускает новый проект для специалистов в сфере предпринимательства - Орхан Мамедов
Необходимо развивать и создавать новые платформы для эффективного взаимодействия с молодежью - Фарид Гайыбов
Грузия наращивает усилия в области цифровой экономики для развития электронной торговли - Еврокомиссия