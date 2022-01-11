Ситуация на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января в полдень, обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского района.
Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве обороны Азербайджана.
«Подразделения азербайджанской армии осуществляют адекватные ответные меры для подавления активности противоположной стороны на этом направлении без какого-либо применения авиации или артиллерии.
В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», — говорится в сообщении ведомства.
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