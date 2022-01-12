Президент Ильхам Алиев: Наши валютные резервы увеличились на 2,5 миллиарда долларов
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Президент Ильхам Алиев: Теперь мы получаем все больше и больше поддержки со стороны международного сообщества
Президент Ильхам Алиев: Минская группа ОБСЕ не должна заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что этот конфликт решен
Президент Ильхам Алиев: В этом году на освобожденных землях также будут реализованы градостроительные проекты
Президент Ильхам Алиев: Внимание, уделяемое в Азербайджане семьям шехидов, ветеранам и людям, пострадавшим от войны, можно считать образцовым
Президент Ильхам Алиев: Теперь, когда мы смотрим на армянские посты, мы видим, насколько они в плачевном состоянии
Президент Ильхам Алиев: Наш экспорт намного превышает импорт, а положительное сальдо составляет более 10 миллиардов долларов
Президент Ильхам Алиев: Завтра будет заложен фундамент крупной ветряной электростанции в Азербайджане
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В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО)
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Работы по соглашению о преференциальной торговле между Ираном и Азербайджаном находятся на завершающей стадии – иранский посол
При вирусных заболеваниях антибиотики рекомендуется применять в случае осложнений - азербайджанский врач
Подразделения азербайджанской армии обеспечивают охрану и безопасность границ Азербайджана в усиленном режиме - минобороны
Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского военнослужащего в результате провокации армян на кяльбаджарском направлении госграницы