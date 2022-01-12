Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
БАКУ /Trend/ - 12 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам.
Как сообщает Trend, в интервью глава государства ответил на вопросы журналистов о работе, проделанной в Азербайджане в 2021 году в экономической, социальной сферах, отношениях между Азербайджаном и Арменией, восстановительных работах на освобожденных территориях, внешней политике нашей страны и др.
Новость обновляется
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
«Лаборатория Касперского»: почти половина компаний, у которых происходила утечка личных данных сотрудников, делали публичное заявление
Вакцина TURCOVAC по эффективности и безопасности не уступает китайской CoronaVac - турецкие профессора
Работы по соглашению о преференциальной торговле между Ираном и Азербайджаном находятся на завершающей стадии – иранский посол
При вирусных заболеваниях антибиотики рекомендуется применять в случае осложнений - азербайджанский врач
Подразделения азербайджанской армии обеспечивают охрану и безопасность границ Азербайджана в усиленном режиме - минобороны
Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского военнослужащего в результате провокации армян на кяльбаджарском направлении госграницы
ICGB использует все договорные инструменты, чтобы уложиться в сроки запуска интерконнектора Греция-Болгария
Новый состав правительства Казахстана должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные задачи - премьер
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с провокацией, совершенной Арменией
Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении - минобороны
Ситуация на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась - минобороны Азербайджана