Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам

БАКУ /Trend/ - 12 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам.

Как сообщает Trend, в интервью глава государства ответил на вопросы журналистов о работе, проделанной в Азербайджане в 2021 году в экономической, социальной сферах, отношениях между Азербайджаном и Арменией, восстановительных работах на освобожденных территориях, внешней политике нашей страны и др.

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