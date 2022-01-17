В Азербайджане утверждено изменение в закон ”О судах и судьях"
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджана "О судах и судьях".
Как сообщает в понедельник Trend, согласно изменению, вторая часть статьи 93-4 этого закона считается третьей частью и к ней добавляется часть следующего содержания:
"Стаж работы в государственных органах (структурах) по специальности юриста, а также срок научной и педагогической деятельности в области права судей, назначенных в порядке, предусмотренном частью первой этой статьи, на высшие судейские должности, засчитывается в их судейский стаж".
Этот закон применяется с 1 января 2021 года.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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