Уделяется особое внимание подготовке коммандо - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В воинских частях коммандо Сухопутных войск, созданных в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской Армии по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, особое внимание уделяется организации служебно-боевой деятельности, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Как сообщается, все объекты в воинских частях коммандо построены в соответствии с современными требованиями, оснащены необходимым оборудованием и инвентарем.

"Здесь созданы соответствующие условия для качественной организации служебно-боевой деятельности и эффективного досуга.

Созданные условия позволяют проводить интенсивные учебные тренировки с коммандо на высоком уровне в соответствии с планом боевой подготовки. С учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, и при участии профессиональных турецких офицеров обеспечивается поддержание высокого уровня боеготовности коммандо и совершенствование их практических навыков. На учениях, проводимых в условиях, максимально приближенных к боевым, коммандо на местности со сложным рельефом выполняют передислокацию на военных вертолетах и другими методами. В ходе учений коммандо успешно выполняют задачи по прорыву полосы препятствий в условиях непосредственного соприкосновения, ведению боевых действий в гористой местности, проникновению в глубину обороны, а также по окружению и нейтрализации диверсионной группы условного противника, оказывающего сопротивление в укрытиях и населенных пунктах", - говорится в сообщении ведомства.