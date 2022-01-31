Президент Ильхам Алиев о героизации фашиста Нжде в Армении: Впервые этот вопрос в политическую плоскость вывел я
БАКУ /Trend/ - Впервые этот вопрос в политическую плоскость вывел я.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, комментируя 30 января в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ в Гяндже тему героизации фашиста Нжде в Армении.
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Президент Ильхам Алиев о героизации фашиста Нжде в Армении: Впервые этот вопрос в политическую плоскость вывел я
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