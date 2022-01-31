Президент Ильхам Алиев о героизации фашиста Нжде в Армении: Впервые этот вопрос в политическую плоскость вывел я

БАКУ /Trend/ - Впервые этот вопрос в политическую плоскость вывел я.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, комментируя 30 января в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ в Гяндже тему героизации фашиста Нжде в Армении.

Новость обновляется