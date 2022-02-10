Иран поддерживает восстановление всех коммуникаций на Южном Кавказе – посол

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает восстановление всех коммуникаций на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

По словам Мусави, открытие Зангезурского коридора в регионе – вопрос, который предстоит решить между Азербайджаном и Арменией.

«В ходе визита в Азербайджан министра дорог и градостроительства Ирана Ростама Гасеми состоялись обсуждения относительно этих дорог. Одним из вопросов, рассматриваемых двумя странами, является транзит. Поэтому две страны придают большее значение этой сфере», - добавил посол.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева)