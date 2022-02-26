Ходжалинские убийцы скоро предстанут перед судом – начальник отдела спецрасследований Военной прокуратуры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армяне совершили беспрецедентные военные преступления, геноцид и террористические акты против азербайджанского народа в конце 80-х - начале 90-х годов. Самым ужасным из них является резня в Ходжалы.

Об этом в интервью авторскому проекту АМИ Trend «Актуально с Сахилем Керимли» сказал начальник отдела специальных расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

По его словам, в связи с ужасными актами геноцида, совершенными против азербайджанского народа, были проведены следственные мероприятия, часть виновных арестована и привлечена к ответственности.

"Десятки армянских террористов, совершивших жестокие преступления против азербайджанского народа, в том числе военные преступления, объявлены в международный розыск. Однако арестовать и наказать их по определенным причинам не удалось. Но мы уверены, что работа, проводимая Азербайджанским государством в этом направлении на протяжении долгих лет, даст положительные результаты. Мы верим, что в скором времени ходжалинские убийцы будут задержаны, а Серж Саргсян, Роберт Кочарян и другие преступники предстанут перед правосудием", - сказал Тагиев.

Он также отметил исключительные заслуги Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой, Фонда Гейдара Алиева в разоблачении армянского фашизма, распространении правды об Азербайджане в мире, требовании справедливости для Ходжалы и информировании международного сообщества о геноциде, совершенном Арменией.

"Считаю, что результаты этой деятельности велики и имеют большое значение для задержания и наказания преступников", - сказал Тагиев.

Представляем вниманию читателей видеоверсию этого интервью.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)